تراند اليوم : ٢ مليون مشاهدة لفقرة الساحر مع حمادة هلال ببرنامج واحد من الناس

استمراراً للنجاح الذى حققته أولى حلقات برنامج واحد من الناس في موسمه الجديد على شاشة قناة الحياة ، حيث استضاف الإعلامى دكتور عمرو الليثى الفنان حمادة هلال ، و التي حققت نسب مشاهدة عالية وتصدرت نسب المشاهدة عبر تويتر والاكثر بحثا علي جوجل

، كما حققت فقرة الساحر عزام مع النجم حمادة هلال ٢مليون مشاهدة خلال ٤٨ فقط على اليوتيوب و صفحة قناة الحياة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

ويذكر ان حمادة هلال ادلي بالعديد من التصريحات الحصرية لبرنامج واحد من الناس والخاصة برحيل والدته وقيامه بالعمل في العديد في المهن المختلفة ورايه في مطربي المهرجانات وامنيته ببطولة فيلم غنائي عن الراحل محمد فوزي

يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة والسبت علي شاشة الحياة.