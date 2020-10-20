تراند اليوم : بالصور – نجلاء شكلها اتغير 180 درجة بعد نجاح “بـ100 وش”

صرحت الفنانة دنيا ماهر بأن شخصية “نجلاء” التي جسدتها في مسلسل “بـ100 وش” إخراج كاملة أبو ذكري كانت صعبة ومركبة.

وأضافت دنيا ماهر خلال لقائها التليفزيوني ببرنامج “صاحبة السعادة” أنها خشيت كثيرا من تحول الشخصية تريند قبل انتهاء التصوير وقالت “خفت من التأثر من آراء الناس وخفت مكملش بنفس المستوى وتحولي لتريند خوفني أكتر”.

ولفتت دنيا ماهر إلى أن الشخصية مكتوبة بشكل جيد لافتة إلى أن المخرجة كاملة أبو ذكري كنت تهتم بتفاصيل الشخصية وطلبت منها التقاط ملامح الشخصية منها، لأن “نجلاء” تشبهها في الثرثرة مشيرة إلى أن شخصية نجلاء جعلتها تشعر بالحيرة فأحيانا كثيرة تشعر بأن الشخصية مجنونة ولم تكن واثقة تماما هل هي طيبة أم شريرة ولذا اكتفت بدورها في هذا المسلسل ورفضت المشاركة في أي أعمال أخرى.

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ووصفت دنيا ماهر كيف واجه تصوير المسلسل صعوبات وسط فترة “كورونا”، ففي أحد أيام التصوير في الشارع، خشي أهل الشارع من أن يكون فريق عمل المسلسل سببا في انتشار كورونا، وطالبوهم بالمغادرة، وتمكن فريق العمل من إسكاتهم لمدة خمس دقائق مدة التصوير ثم انصرفوا.