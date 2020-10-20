تراند اليوم : برفقة منذر رياحنة .. منة فضالي تستأنف تصوير مسلسلها ” هي” – صورة

أعلنت الفنانة منة فضالي بدء تصوير مسلسلها الجديد “هي”، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

نشرت منة عبر حسابا على Instagram، صورا من الكواليس ظهرت فيها برفقة الفنان منذر رياحنة وهاجر الشرنوبي والمخرج محمد النقلي، وعلقت كاتبة: “بسم الله توكلنا علي الله مسلسل هي إخراج الأستاذ محمد النقلي تأليف أحمد صبحي. بطولة النجوم وفاء عامر ودينا ومنذر ريحانة أيتن عامر هاجر الشرنوبي ومنة فضالي”.

من ناحية أخرى، يُعرض لمنة فضالي فيلم “زنزانة 7” في دور العرض السينمائية وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.