تراند اليوم : لعيون الهضبة .. دينا الشربيني بتعمل جلسة تلوين لشفايفها – فيديو

خضعت الفنانة دينا الشربيني مؤخرًا لجلسة تجميلية بإحدى عيادات التجميل.

وشاركت دينا الشربيني فيديو لها أثناء الجلسة مع طبيبتها الخاصة، وهي تخضع لجلسة تلوين الشفاه وحقن وترطيب البشرة.

على جانب آخر، انشغلت الفنانة دينا الشربيني الفترة الماضية في تصوير فيلم “30 مارس” الذي ينتمي إلى نوعية السيكو دراما.

Advertisements

فيلم “30 مارس” بطولة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد المدني.

كما تنتظر دينا الشربيني عرض فيلمها الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”.

‎”‎البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة ‏كبيرة من ضيوف الشرف. من تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة “أوسكار للتوزيع ودور العرض” للمنتجان لؤي ‏عبد الله ووائل عبد الله‎.‎