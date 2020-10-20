تراند اليوم : نتفليكس تستعد لطرح مسلسل أبلة فاهيتا “دراما كوين”

أعلنت نتفليكس، الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن انتهاء تصوير حلقات الموسم الأول من مسلسل أبلة فاهيتا “دراما كوين”، وهو أحد أعمال نتفليكس العربية الأصلية، ومن المقرر عرض المسلسل في النصف الأول من عام ٢٠٢١.

المسلسل من إنتاج كلًا من شركتي OKWRD Productions بالتعاون مع ASAP Productions والمنتج المنفذ أمين المصري. ويشارك في بطولة الموسم الأول كلًا من “كارو وبودي” أبناء أبلة فاهيتا، بالإضافة إلى الفنان باسم سمرة، ودنيا ماهر، وأسامة عبد الله. المسلسل من إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، سارة مراد، ومحمود عزت.

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ويستعرض المسلسل، والذي يعد أولى أعمال أبلة فاهيتا الدرامية على الإطلاق، الجانب الإنساني لأبلة فاهيتا في دراما كوميدية حافلة بالإثارة، حين تجد أبلة فاهيتا نفسها طريدة العدالة مما يضطرها لأن تفترق عن طفليها كارو وبودي. حيث لن تتوانى النجمة اللامعة عن فعل أي شئ يخطر على البال، ولكن يبقى السؤال هل ستنجح أبلة فاهيتا في لم شمل عائلتها؟.

يشار إلى أن تصوير الجزء الأول من مسلسل أبلة فاهيتا “دراما كوين” قد انطلق مطلع شهر أغسطس الماضي في مواقع مختلفة في القاهرة مع اتخاذ جميع احتياطات الصحة والسلامة، حيث تم الانتهاء من التصوير في النصف الأول من شهر أكتوبر الحالي.