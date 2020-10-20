تراند اليوم : ميرنا نور الدين عملت مفاجأة لصاحبة السعادة .. ياتري عملت إيه – فيديو

فاجأت الممثلة ميرنا نور الدين الفنانة إسعاد يونس بهدية لذيذة الطعم جدا، بشهادة إسعاد يونس.

وعبّرت إسعاد يونس، خلال استضافتها ميرنا نور الدين في برنامج “صاحبة السعادة” على قناة dmc، عن استمتاعها بهدية اشتركت ميرنا نور الدين مع والدتها في تحضيرها، مكونة من “باستا” بالجمبري وجلاش، ودعتها لحضور واحدة من حلقات “الأكل” في البرنامج.

وردا على سؤال إسعاد يونس، قالت ميرنا نور الدين إن طموحاتها المهنية كثيرة، وهي تتمنى أن تبدأ خطواتها في السينما في المرحلة المقبلة، في أدوار تمثل تحديا بالنسبة لها، وبعيدة تماما عن شخصيتها.

وأضافت ميرنا نور الدين أنها تحب الأدوار التي يعتقد البعض أنها لن تتمكن من لعبها، وتحب كل الممثلات، لكنها لا تسعى للسير على خطى ممثلة معينة.