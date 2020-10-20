بعد غياب 7 أشهر.. نجوى كرم تحيي أول حفل جماهيري لها

متابعة بتجــــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية نجوى كرم أول حفل جماهيري لها بعد غياب أكثر من 7 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تلتقي نجوى الجمهور في 5 تشرين الثاني/نوفمبر في فندق الحبتور في مدينة دبي، حيث ستقدّم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.
نفيد بالذكر أن نجوى كرم أطلقت قبل أيام أغنية بعنوان “بيروت” كلمات روجيه فغالي، الحان وسام الأمير استديو وتوزيع داني الحلو، وذلك عربون محبة وأمل منها تجاه لبنان وعاصمته بيروت.
كما تشارك نجوى كرم في لجنة حكام الموسم الأوّل من برنامج “ذا فويس سينيور” عبر شاشة “ام بي سي”.
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