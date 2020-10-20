رسالة من هاني شاكر لـ أشرف زكي.. وهذا ما قاله

متابعة بتجــــــــــــرد: أثار الفنان الدكتور أشرف زكي الجدل في اليومين الأخيرين، بعد إعلانه عن عدم خوضه تجربة تنصيبه نقيبًا للممثلين خلال الانتخابات القادمة.

وبمجرد إعلانه عن ذلك، غرَّد الفنان هاني شاكر، عبر حسابه بـ”تويتر”، موجهاً رسالة إلى زكي، كتب فيها: “الأخ العزيز والصديق الغالي د. أشرف زكي تركك لموقعك على رأس النقابة خسارة فادحه لكل أعضاء النقابة ولنا جميعاً، أتمنى أن تعود في هذا القرار، لأن النقابة في حاجة إليك والكل يعرف قيمتك وإنجازاتك في النقابة ومكانتك في قلوبنا جميعا، دعواتي لك ولزملائي الممثلين لما فيه الخير والنجاح”.

يذكر أن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، قال إنه لم يتقدم باستقالته من نقابة المهن التمثيلية، وأنه ملتزم بجميع مهامه كنقيب لكل فناني مصر، ولكن سيغادر العمل النقابي تماماً خلال موعد انعقاد الجمعية العمومية في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.