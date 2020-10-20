إطلاق برومو وبوسترات “إنتقام بارد” مع ميلاد يوسف وخالد القيش وجيني اسبر

متابعة بتجــــــــــرد: أطلقت شركة “غولدن لاين” الإعلان الترويجي الأول وبوسترات مسلسل “انتقام بارد” (بصمة حدا) من بطولة النجوم: ميلاد يوسف وخالد القيش وجيني اسبر ونضال نجم ويزن خليل وحسام تحسين بك ووفاء موصللي وربى الحلبي وبلال مارتيني وعبد الرحمن قويدر وسارة الطويل ويارا دولاني وفرح خضر، وفادي صبيح كضيف شرف، وتأليف وسيناريو وحوار نعيم الحمصي، وإخراج سيف سبيعي، وإنتاج شركتَي “غولدن لاين” و”أي سي ميديا”.

و”انتقام بارد” دراما مشوّقة تقع أحداثها في نقطة اشتباك الواجب مع الحب بين الخطأ والصواب، يتحكم فيها ثأر شيطاني ينتظر النقاط السوداء داخل عقل كل انسان ليفجرها بألاعيبه النفسية الغامضة.

وتحدث أبطال العمل عن أدوارهم، فقال ميلاد يوسف بشخصية “طارق”: “الغريق يتمسك بقشة، قد تكون الصداقة، إلا ان الطريق سيتغير حتماً، انا على مفترق الدروب، موجوع واحتاج الى القرار”.

وأوضح خالد القيش رؤية شخصية “فارس”: “نقطة بين الحقيقه والوهم.. الوهم يلي نحنا رسمناه والحقيقه يلي رسمتنا. هي النقطة هي نحن”.

وأضافت جيني إسبر بشخصية “نورا”: “الحب ليس مجرد كلمة، بل هو موقف، صمود، وحرب. في الحب والحرب لا ممنوعات، وسلاحي في يدي”.

وكشف يزن خليل على لسان شخصية “أمير”: لأحقق هدفي، كل شيء مسموح. هناك الف وجه ووجه، لكن الحقيقة، وحدي من من يملكها”.

ورأت شخصية الطبيب النفسي “جلال” من اداء نضال نجم أن “الإنسان عقل. الجسد مجرد وسيلة. الاخلاص عقل، والخيانة ليست سوى طريق. طول ماعقلك عم يرسم الحقيقة، انت صح”.

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وقال الكاتب نعيم الحمصي: “تعيش شخصيات في منطقة ليست وهما ولا حقيقة، بل ضائعة بينهما في العمل الذي يطرح سؤالاً حول الأولويات، عبر ابطاله الذين يمروّن في حالات نفسية صعبة جداً، في مزج بين الحقيقة والخيال الى حد التماهي، حتى نصل الى حالة منهما”.

وأعلن المخرج سيف سبيعي أن “المسلسل”يعتمد كثيراً على تكثيف الحدث الدرامي، بقصة قائمة على الغموض والإثارة وتحتاج الى متابعة بدقة شديدة، فلها ما تقدمه وتكشفه من اسرار من الحلقة الأولى الى الأخيرة، تتلخص مقولة العمل بأن الإنتقام طبق يؤكل بارداً”.

يذكر ان “انتقام بارد” يشكل جزءاً من ثلاثية الدراما النفسية “بصمة حدا”، الى جانب سلسلتي “طبق الأصل” و”برزخ”.

وضم “طبق الأصل” النجوم: عباس النوري وميلاد يوسف ونور علي وهبة نور وفايز قزق ومحمد خير الجرّاح وترف التقي وجلال شمّوط ومحمد قنوع وعهد ديب ورشا إبراهيم، ومن كتابة سلام الكسيري، وإخراج علي محيي الدين علي، وقدّم أغنية الشارة النجم اللبناني آدم.

وتتواصل عمليات تصوير “برزخ” من بطولة النجوم: سمر سامي ونضال نجم ونادين تحسين بيك وعلاء قاسم وروبين عيسى وجمال قبش ومحمد قنوع وعبد الرحمن قويدر وجورج قبيلي وسارة الطويل، وكتابة بلال شحادات وإخراج سيف سبيعي.