شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر فى مطار القاهرة الدولى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة مى عمر عدة مشاهد خارجية ضمن أحداث مسلسلها الجديد "لؤلؤ" فى مطار القاهرة الدولى الخميس المقبل، حيث أوشكت على الانتهاء من التصوير، والذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، وتخوض فيه مى عمر البطولة المطلقة الأولى لها فى الدراما التليفزيونية، وتجسد دور مطربة تبحث عن النجومية.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.