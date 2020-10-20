شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد وكالات الأنباء العربية ينعى إبراهيم العابد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 نعى اتحاد وكالات الأنباء العربية سعادة إبراهيم العابد أحد قامات الإعلام في العالم العربي والذي رحل اليوم.

وأكد في بيان أن الراحل ساهم بحيوية مشهودة في تأسيس اتحاد وكالات الأنباء العربية وحضر العديد من مؤتمراته وساهم في وضع الخطط الكفيلة بتطوير صحافة وكالات الأنباء بشكل خاص والاعلام العربي بشكل عام.

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