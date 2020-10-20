أول بوستر تشويقي لفيلم البابا شنودة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر المخرج المصري ألبير مكرم، الثلاثاء، البوستر التشويقي الأول لفيلم يجسد حياة الراحل البابا شنودة الثالث، بطريرك الكرازة المرقسية ويحمل اسم "البابا".

ولم يكشف البوستر التشويقي، عن تفاصيل حول اسم بطل الفيلم، غير أنه من إخراج ألبير مكرم، وإنتاج إبراهيم إسحاق مالك شركة "ريماس للإنتاج الفني"، ومدير التصوير سامح سليم.

وتجدد الجدل خلال الفترة الماضية، حول تجسيد الفنان المصري حسن يوسف لشخصية البابا شنودة الراحل في عمل درامي، قبل أن يخرج عن صمته نافيا صحة تلك الادعاءات.





وقال يوسف لوسائل إعلام محلية، إنه لم يتلق أي عروض جديدة عن المسلسل من قريب أو بعيد خلال الفترة الحالية، متعجبا من تجدد الحديث حول هذا الأمر.

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وأضاف أنه "يرى أن الفنان المصري ماجد الكدواني أنسب من يقدم الشخصية، بسبب تقارب بنيانه الجسدي معه بالإضافة إلى موهبته".

وأكد أنه "لو أنتج مثل هذا العمل سيختار ماجد الكدواني".

وأشار حسن يوسف إلى أن الحديث عن تجسيده شخصية البابا بدأ منذ عام 2003 عقب تجسيده شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل "إمام الدعاة".

وأوضح أنه يحب البابا شنودة حبا كبيرا وله مكانة كبيرة عنده مثل كل المصريين، لافتا إلى أن البابا شنودة يحظى بحب كل المصريين مسلمين ومسيحيين وله تأثير واحترام عالمي، ويكفى أنه قال إن "مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا".