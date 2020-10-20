الموت يغيّب منسق الأسطوانات الشهير جوزيه بادييا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت جوزيه بادييا منسق الأسطوانات الإسباني الشهير في إيبيزا، الذي رقصت على موسيقاه أجيال عدة الأحد جراء مرض السرطان عن 64 عاما.

وجاء في رسالة نشرت على صفحة الفنان الراحل عبر "فيسبوك": "بحزن عميق نبلغكم وفاة جوزيه بادييا بهدوء خلال نومه، الأحد، في جزيرة إيبيزا التي أحبها كثيرا".

ولد بادييا في برشلونة في ديسمبر 1955 وانتقل إلى إيبيزا في أرخبيل الباليار في سن العشرين، حيث باشر مسيرة في تنسيق الأسطوانات رشح خلالها للفوز بجائزة جرامي أفضل ألبوم عزف موسيقي في 2002، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتكرس نجاحه في تسعينيات القرن الماضي، عندما أصبح منسق الأسطوانات في "كافيه ديل مار" الشهير في الجزيرة المعروفة بنواديها الليلية، بسبب المنظر الرائع الذي يوفره عند مغيب الشمس.





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وأصبح في هذا المكان أحد المراجع في النوع الموسيقي "تشيل آوت" مع توليفات موسيقية تساعد على الاسترخاء في مواسم الصيف في أجواء شبابية في هذا المكان الواقع في مدينة سانت أنتوني دي بورامتاني الساحلية على شاطئ الجزيرة الغربي.



وجاء في الرسالة نفسها أن "مغيب الشمس في إيبيزا لن يكون نفسه مع رحيله".

وكان بادييا أعلن عبر "فيسبوك" إصابته بسرطان القولون في يوليو الماضي وخضوعه لعملية جراحية في أغسطس.

وفي رسائله الأخيرة قال إنه في "وضع مالي سيء بعد 5 أشهر من دون مدخول" بسبب وباء (كوفيد-19). وقد وجه نداء إلى محبيه للتبرع له.