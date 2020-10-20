أبلة فاهيتا تنتهي من تصوير أولى أعمالها الدرامية "دراما كوين"

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت منصة نتفليكس، عن انتهاء تصوير حلقات الموسم الأول من مسلسل أبلة فاهيتا "دراما كوين"، وهو أحد أعمالها العربية الأصلية ومن المقرر عرضه في النصف الأول من عام ٢٠٢١.

وهو من إنتاج كلاً من شركتي OKWRD Productions بالتعاون مع ASAP Productions والمنتج المنفذ أمين المصري.

ويشارك في بطولة الموسم الأول من مسلسل أبلة فاهيتا "دراما كوين" كلاً من كارو، وبودي أبناء أبلة فاهيتا بالإضافة إلى النجم باسم سمرة، ودنيا ماهر، وأسامة عبد الله. ويتولى إخراجه خالد مرعي، وتقوم بتأليفه أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، سارة مراد، ومحمود عزت.

ويستعرض المسلسل، والذي يعد أولى أعمال أبلة فاهيتا الدرامية على الإطلاق، الجانب الإنساني للأرملة الشهيرة في دراما كوميدية حافلة بالإثارة، حين تجد أبلة فاهيتا نفسها طريدة العدالة مما يضطرها لأن تفترق عن طفليها كارو وبودي. حيث لن تتوانى النجمة اللامعة عن فعل أي شئ يخطر على البال، ولكن يبقى السؤال هل ستنجح في لم شمل عائلتها؟.

يشار إلى أن تصوير الجزء الأول من العمل قد انطلق مطلع شهر أغسطس الماضي في مواقع مختلفة في القاهرة مع اتخاذ جميع احتياطات الصحة والسلامة، حيث تم الإنتهاء من التصوير في النصف الأول من شهر أكتوبر الحالي، وتمتع جميع أفراد طاقم العمل - بلا استثناء - بصحة ممتازة.