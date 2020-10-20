شكرا لقرائتكم خبر عن آخرها الصندوق الأسود.. مواقف دعم فيها أحمد حلمى منى زكى بشكل كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الحين والآخر يلفت النجم أحمد حلمى وزوجته النجمة منى زكى نظر محبيهما وجمهورهما من مختلف أنحاء الوطن العربى لهما بسبب المواقف الكوميدية التى تجمع بينهما، حيث إنهما شكلا ثنائيا ناجحا فى الحياة الزوجية السعيدة والتى يلمسها الجمهور من خلال دعمهما لبعضهما في النجاحات المختلفة سواء على المستوى الفنى وبالتأكيد على المستوى الشخصى، فدائما يظهر أحمد حلمى السند والضهر لزوجته أما الكاميرات وخلفها وكعادته أن يضفى على الموقف الكوميدية التى عودنا عليها.

دارت مناقشات طريفة على إنستجرام، بين الثنائى النجم أحمد حلمى وزوجته منى زكى، حيث نشرت منى بوستر فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، وهى تضع يدها على فمها من الخوف، وكتبت عليه: قائلة "أكيد فى حد هيسأل عليا"، ليدخل زوجها النجم أحمد حلمى يمازحها، ونشر نفس الصورة التى نشرتها على حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا "ما أنا بكلمك ما بترديش".

ولم تكن هذه هى المرة الأولى فكانت لهما موقفا رومانسية كوميديا عندما حضر الفنان أحمد حلمى ومنى زكى إحدى حفلات توزيع الجوائز بنظام تصويت العاملين بمجال الفن، لتحصد النجمة منى زكى جائزة أفضل ممثلة، وبمجرد إعلان فوزها، لم يستطع زوجها أحمد حلمى التوقف عن عناقها، لدرجة أنه أشار لتامر حبيب أن يمهله المزيد من الوقت مع زوجته، وسط ضحك الحاضرين والتصفيق لهما.

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وفى مرة أخرى اختارت مؤسسة اليونيسيف النجمان أحمد حلمى ومنى زكى لتنصيبهما سفيران للنوايا الحسنة، وبعد توجيه حلمى شكره للمؤسسة، أخرج من جيبه "صباع روج" وقال، "أن الأم مش بس بتهتم بالأطفال بس ممكن تضع "صوباع روج فى جيب جوزها يشيله معاه" فى إشارة منه إلى زوجته الفنانة "منى زكى".

لم تقتصر المواقف الكوميدية على ذلك، ففى إحدى حفلات توزيع الجوائز حصلت النجمة منى زكي على جائزة أفضل ممثلة كوميدية، ووجهت منى زكى كلمة لزوجها النجم أحمد حلمي بطريقة كوميدية، قائلة "خاف مني يا حلمي.. والله لوريك" فى إشارة إلى أنها المرة الأولى التى تحصل فيها على جائزة فى الكوميديا، ولم تمر الكلمة مرور الكرام، فبعد حصول أحمد حلمى أيضا على جائزة أفضل ممثل بنفس الحفل، رد عليها بطريقته الكوميدية المعتادة، "أعتقد منى مش حتبات فى البيت النهارده، يعني مش لدرجة أكل العيش.. أنا اللي بجيب العيش للبيت"، ما تسبب فى ضحك الحاضرين جميعا.

لم يقتصر الموضوع على الكوميديا فقط لكن الرومانسية دائما تسيطر على دعمه لها، ففي لقاء النجمة منى زكى ضيفة مع المذيعة إنجى على، حرص النجم أحمد حلمى على إجراء مداخلة هاتفية وتغزل فى زوجته قائلا لا توجد حبيبة زي منى زكي، وليس لها مثيل، وبداخلها حنان كبير منذ ولادة ابنتنا الأولى، فهي أم عظيمة، ودايمًا باخد رأيها في شغلي، كما أنها زوجة داعمة لي وتتحملني كثيرًا، وصبرت عليا كتير جدًا، وهي بالنسبة لي كبيرة جدا، منى دايما بتحس فيما تقدمه إن هناك الأحسن، وتعشق الفن وتحب التحدي لنفسها وليس للآخرين، ودايمًا تنتقد نفسها سواء في حياتها الشخصية أو عملها، وحتى في أفلام عملتها كنت متخوف منها مثل سهر اللليالى وعسل أسود وأسف على الازعاج وكده رضا، ولكن منى زكى كانت السبب الرئيس في خوض هذه التجارب.