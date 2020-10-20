شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر: الدولة حققت أمنياتنا بتطوير ماسبيرو وأبهرتنا بالأعمال الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نهال عنبر، إن التليفزيون المصري يشهد طفرة تطوير غير مسبوقة من حيث المحتوى الهادف الذي يقدم والبرامج المختلفة والمتنوعة في شتى المجالات سواء فن أو رياضة أو رسالة إعلامية ذو هدف إنسانى وغيرها.

وأضافت الفنانة نهال عنبر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عودة التليفزيون المصرى كانت أمنية من أمنياتنا خاصة أننا تربينا وترعرعنا عليه، واستطاعت الدولة تحقيقه الفترة الأخيرة من خلال تطوير المحتوى والديكورات الخاصة بالبرامج مثل برنامج "التاسعة مساء" تقديم الإعلامي المتميز وائل الإبراشى وغيرها من البرامج التي يتم تناولها داخل مبنى ماسبيرو، وأنا على يقين بأن التطور ما زال قائم وستشهد الفترة المقبلة تطور أكثر وأكثر.

وتابعت: الدولة أيضًا اهتمت بالفن سواء في مجال السينما أو الدراما، فأصبحت المسلسلات حاليًا تقدم بفكر جديد وبشكل جديد أمثال المسلسلات ذو الـ 10 حلقات التى تقدم على منصة watch it، كما يتم تقديم مسلسلات الـ 60 حلقة، والمميز أكثر أيضًا بأن المسلسلات لا تقدم في موسم واحد كما في السابق ولكن في أي وقت.

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وأشارت إلى أن الدولة استطاعت أن تبهرنا مؤخرًا من خلال الاعمال الوطنية المتعلقة بحياة شهداء الجيش والشرطة والتي بدأت منذ مسلسل "كلبش" مرورا بفيلم "الممر" وأخيرا مسلسل "الاختيار" الذى كان بمثابة مفاجأة لنا من حيث التمثيل والإخراج والأداء وتكاليف الإنتاجية ومشاركة من جيشنا العظيم، فجميعنا نفتخر بما تم تقديمه.

واختتم حديثها، الدولة أصبحت تضع يدها في كل شيء من أجل تطويره وإصلاحه حتى في الشارع المصرى الذى يلمسه أفراد الشعب المصرى، وأصبحت التكنولوجيا مسيطرة على كل المجالات.