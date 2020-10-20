شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى يسترجع ذكريات أكبر ضربة وجهت له فى هوليود ودور جينيفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما يظن البعض أن طريق نجم بحجم جورج كلونى فى عالم النجومية خلال مسيرته الفنية الحافلة فى هوليود كان مفروشاً بالورود، إلا أن النجم الشهير أكد خلال تصريحات صحفية أخيرة نشرها موقع ذا صن، أن الأمر لم يكن سهلاً إطلاقاً مؤكداً أنه تعرض لضربة كادت تقضى عليه قبل سنوات، تسببت فى إحجام المخرجين والمنتجين عنه والابتعاد عن خطوة التعاقد معه، وذلك حينما استرجع ذكرياته مع بطولته لفيلم "بات مان وروبن" الذى فشل فى إثبات نفسه مثل الأفلام التى سبقته فى سلسلة أفلام بات مان مع نجوم آخرين.



كلونى وبات مان

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كلونى وبات مان

وفشل على مستوى النقاد والإيرادات أيضاً، وبالتالي قرر المخرجين عدم العمل معه وأحجموا عن خطوة التعاقد معه حتي عمل فيما بعد نهاية التسعينات مع النجمة جينيفر لوبيز في فيلم Out Of Sight عام 1998، وأخرجه "ستيفن سودربيرج"، وحقق إيرادات كبيرة وانتمى لنوعية الجريمة والكوميدي.

وكان حقق فيلم Batman & Robin "باتمان وروبين"، 238 مليون دولار عالميا ومحليا فقط، وتكلف 125 مليون دولار، وفقًا لـ Box Office Mojo.

وكان أعلن مهرجان لندن السينمائي BFI في دورته 64 أن النجم العالمي جورج كلوني سيناقش خلال فعاليات المهرجان تفاصيل حياته المهنية كما سيتحدث عن فيلمه الجديد The Midnight Sky" ، والذي ستطلقه Netflix في ديسمبر المقبل.