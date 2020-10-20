رد صادم وغير متوقع.. ماذا قالت شكا خان عن تعاونها من جديد مع إريانا جراند؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية شكا خان العالم بتأكيدها أنها لن تغنى من جديدة مع أى "مطربة"، و يبدو من حديثها أنها لم تكن سعيدة بالتعامل مع النساء وخاصة الفترة الأخيرة .
اريانا جراند وشكا خان
أجرت المغنية الأسطورية ، المعروفة باسم " Queen of Funk" ، مؤخرا مقابلة واسعة النطاق مع قناة VladTV الموجودة على موقع الفيديو الشهير " YouTube " و بمجرد أن سُئلت خلالها عما إذا كانت ستتعاون مع النجمة العالمية أريانا جراند من جديد ، اشارت شكا البالغة من العمر ( 67 عام ) أنها لن تتعاون معها مرة اخرى ، و أكدت أن جراند جيدة بمفردها و إنها لا تحتاجها ، و استكملت النجمة الشهيرة : " لا أريد الغناء مع امرأة أخرى ، ليس لدى ما أقوله مع امرأة " ، و هو التصريح الذى تداوله العديد من المواقع الفنية و منها "انسايدر" .
يذكر أن إريانا جراند وشكا خان تعاونتا فى أغنية " Nobody " التى تم إطلاقها فى عام 2019 ، و حققت الاغنية نجاح ملحوظ بين المعنين بالموسيقى و الغناء حول العالم .
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