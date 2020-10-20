كريم عبد العزيز: سرقنا اسم فيلمي الجديد من عادل إمام (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - قال النجم كريم عبد العزيز، إنه سعيد للغاية بتعاونه الأول مع الفنان أحمد مكي من خلال مسلسل "الاختيار 2" والذي من المقرر أن يُعرض في رمضان المقبل.

أضاف عبد العزيز، في تصريحات لبرنامج "MBC Trending" عبر فضائية MBC4: "أنا فرحان إني هتعاون مع مكي، مكي نجم كبير جدا جدا، والورق مكتوب بشكل جيد جدا بينا إحنا الاتنين، ويا رب نقدر نوصل للناس ونعمل حاجة حلوة".

وحول مدى خوفه من خوض تجربة مسلسل "الاختيار 2" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، قال كريم: "مش خايف من تجربة الاختيار 2، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونقدم حاجة حلوة للناس".

ولفت إلى أنه لازال يواصل تصوير فيلم "كيرة والجن" مع النجم أحمد عز.

وعن فيلمه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع دينا الشربيني وماجد الكداوني، قال: "سرقنا الاسم من فيلم الأستاذ عادل إمام (البعض يذهب للمأذون مرتين) بعد استئذان أصحاب الشأن، وفعلا في تقارب كبير جدا ما بين الفيلمين لأننا بنتكلم عن الزواج والطلاق".