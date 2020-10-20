يُعرض عبر NETFLIX.. أبلة فاهيتا تروج لمسلسلها الجديد "دراما كوين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: طرحت شركة "NETFLIX" العالمية بوستر من مسلسل "دراما كوين"، بطولة الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، والمقرر عرضه في النصف الأول من عام 2021. وأعادت "فاهيتا"، نشر البوستر الخاص بمسلسلها عبر حسابها بـ"تويتر"، وعلقت: "ياوعدي، يهدها العالمية". مسلسل "دراما كوين"، بطولة الفنان باسم سمرة ودنيا ماهر وأسامة عبد الله، والمسلسل هو أول أعمال فاهيتا الدرامية بعد نجاحها في تقديم البرامج.

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