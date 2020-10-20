الليلة.. خالد أنور ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: يحل الفنان الشاب خالد أنور، ضيفًا بحلقة اليوم من برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة DMC. ونشر "أنور"، صورة له من كواليس الحلقة رفقة "إسعاد"، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وعلق: "استنوني النهاردة الساعة 11م في برنامج صاحبة السعادة". من ناحية أخرى، شارك خالد أنور في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "خيانة عهد"، بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، خالد سرحان، هنادي مهنى، وخالد أنور، إخراج سامح عبد‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

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