" Minly".. أحدث تطبيق للتواصل المباشر بين المعجبين ونجوم الفن والمشاهير

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

أطلقت شركة Minly (منلي) أحدث تطبيق للتواصل المباشر بين المعجبين ونجوم الفن والمشاهير من خلال منصة جديدة وذلك لتذليل صعوبة الوصول الي المشاهير، حيث تضم المنصة أكثر من ١٠٠ نجم من الوطن العربي.

ويعد التطبيق ثمرة التعاون ما بين رواد الأعمال طارق حسنى ومحمد الشناوي وكبرى شركات الإنتاج والاستثمار منها طارق الجنايني Tvision، وأحمد عباس DigiSay، وشركات الاستثمار العالمية HOF Capital و Foundation Ventures.

تعمل Minly على التواصل المباشر بين الجمهور والمعجبين بنجومهم المفضلين من خلال إنشاء وسيلة آمنة للتواصل مع النجوم ، فهي عبارة عن منصة تهدف إلى نشر الإيجابية والسعادة بين الجمهور و نجومهم المفضلين، سواء في الفن بفروعه من موسيقى وسينما وتلفزيون بالإضافة إلى مشاهير الرياضة.

يتميز تطبيق Minly أنه متاح على الإنترنت من خلال موقع minlyapp.com وعلي Android وعليiOS حيث يمكن للجمهور طلب ما يسمى ب"Minly" وهي رسائل فيديو قصيرة مهداة من النجوم.

وانضم إلى تطبيق Minly أكثر من مائة نجم بينهم رياضيون، وموسيقيون، ونجوم سينما منهم فيفي عبده وأصالة ولطيفة وحسن الرداد ودرة وحازم إمام وميدو وعمرو سعد وهاني رمزي وسوسن بدر وأحمد رزق وأحمد زاهر ووائل جسار ووليد توفيق وحازم إمام وترزيجيه، وهم من بين النجوم الذين سينطلق تطبيق Minly بالتعاون معهم بهدف التفاعل مع الجماهير في جميع أنحاء المنطقة.

انطلاقا من حرص Minly على دور رواد الأعمال في تنمية المجتمع والمشاركة الايجابية سوف يتم التبرع بجزء من الإيرادات لصالح مختلف الجمعيات الخيرية على مستوى الوطن العربي حيث تم الاتفاق بالفعل مع بنك الطعام المصري.

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ويتمتع الفريق المؤسس لـ Minly بخبرة من الشركات الرائدة بما في ذلك Shahid وMBC وVodafone وApple وDisney وCareem وEmerge Technology. هذا ويتم دعم الشركة من كبرى شركات صناعة الترفيه والإعلام الرقمي TVision لطارق الجنایني، وھي الذراع والموزع الاعلامي وراء العدید من البرامج والمسلسلات الناجحة والأوسعھا انتشاراً في الشرق الأوسط مثل برنامج SNL Arabia. أیضاً بالشراكة مع DigiSay لأحمد عباس، وھي شركة رائدة في مجال الحمایة وادارة المحتوى الالكتروني عبر منصات التواصل المختلفة وشراكات مع منصات يوتيوب وفيسبوك. أیضاً بالتعاون مع Foundation Ventures و HOF Capital، وھي شركات استثمار عالمیة تتضمن استثماراتھا شركات .Epic Games و ،Alibaba ،Uber

ويتيح التطبيق للجمهور عدة طرق للتصفح والتفاعل مع المشاهير، حيث يمكن للمستخدم طلب مقطع فيديو مخصص من نجمهم المفضل، بعد ذلك يتلقى النجم الطلب ويسجل فيديو إهداء للمستخدم لمشاركته في مناسبة سعيدة كالتهنئة بالتخرج أو عيد الميلاد أو عيد الزواج الخ....

من جانبه، أكد طارق حسني، الرئيس التنفيذي للشركة: "أولويتنا الأساسية هي اتاحة الفرصة للتواصل المباشر ما بين النجوم وجمهورهم لمشاركتهم في مناسباتهم السعيدة والهامة بشكل رقمي متطور."

وأضاف حسني: منصة Minly تراقب بشكل منهجي المحتوى الذي يتم مشاركته وتسجيله لضمان تجربة إيجابية لكل من المستخدمين والمشاهير، معلقا: "لدينا ضوابط صارمة تحظر المحتوى الذي يتنافى مع الآداب العامة أو يحض على الكراهية والعنف، بما في ذلك الإهانات الشخصية، ويعمل فريق خدمة العملاء لدينا على ضمان بيئة رقمية آمنة لأي شخص يستخدم التطبيق.

وعلق محمد الشناوي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة على المنصة الجديدة قائلا: "مع روح ريادة الأعمال المزدهرة وحجم الاستثمار المتزايد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تهدف Minly إلى أن تكون رائدة بين الشركات الناشئة في جميع أنحاء المنطقة التي تركز على الترفيه الرقمي مع تواجد بنية تحتية تكنولوجية قوية وتواجد أكثر من 100 من كبار النجوم بالفعل على المنصة، فإن Minly في وضع جيد لتحقيق نمو سريع وثابت في السنوات المقبلة."

روابط

التطبیق: https://gominly.page.link/download

الموقع الالكتروني: https://minlyapp.com

فیسبوك: https://bit.ly/33DkA1r

انستجرام: https://bit.ly/33yFj6f