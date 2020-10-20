تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تحذف فيديو جريء لها بعد انتقادات واسعة

يبدو أن النجمة الأردنية ميس حمدان لم تتحمل حملة الهجوم التي تعرضت لها عقب نشرها مقطع فيديو تركيب لها وصفه الجمهور بالجريء وتعرضت بسببه لحملة هجوم واسعة.

البداية مع نشر حمدان فيديو لها قبل ساعات استخدمت فيه تقنية لتركيب صورها على صور بعض الممثلات في أفلام أجنبية.

وكانت هذه الأفلام تدور أحداثها حول رياضة "الرجبي" التي تمتاز بملابس رياضية قصيرة ومكشوفة، وسبّب الفيديو الذي نشرته ميس عبر حسابها على "إنستغرام" صدمة لمتابعيها.

وعلقت ميس على تركيب وجهها على مجموعة من الفيديوهات الجريئة قائلة: "إيه الضحك دا ياجدعان" لتنهال التعليقات المنتقدة بشدة على عليها بسبب الفيديو، الذي اعتبره البعض خروج على العادات بنشر صور ملابس اعتبروها خادشة للحياء.

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ومن هذه التعليقات: "مبسوطة ليه، أول مرة أشوف واحدة تركب لنفسها صور فاضحة لا ومبسوطة وهو فين الضحك".

وهاجمتها إحدى المتابعات بقولها: "على فكرة الفيديو مش جميل ومش مهذب وعيب عليكي إثارة الفتن، هو انتي عشان مبقتيش تمثلي ومش حد بيطلبك في أي عمل فبتعملي أي حاجة"، وتابعت أخرى: "للأسف كل ما تكبري مش بتعقلي".





