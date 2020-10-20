كيم كارداشيان قد ترجىء احتفالها الكبير بعيد ميلادها الـ40 للعام المقبل بسبب كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - أفقد فيروس كورونا احتفالات الزواج وأعياد الميلاد رونقها العائلي السعيد،فقيود فيروس كورونا العالمية تفرض أن لا يتجاوز عدد المحتفلين عن 6 أشخاص أو عشرة في بعض بلدان العالم خاصةً بريطانيا والولايات المتحدة،وهذا أمر يزعج المشاهير وبالأخص: نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.



كيم تبدأ الاحتفال بعيد ميلادها الـ40

كيم كارداشيان وكانيي ويست



بدأت نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان الاحتفال بعيد ميلادها الـ40 بأسلوبها الخاص عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي،حيث ارتدت ملابس السباحة والبكيني وفوقه بنطال فضي شفاف جداً، وخرجت من داخل كعكة عيد ميلادها ال40 في جلسة تصوير جريئة وغريبة وفيديو،وظهرت أصغر عمراً ،وخالية من آثار الزمن والتجاعيد،قبل عيد ميلادها الـ40 بأسبوع،وجاء هذا الاحتفال الاستباقي ليوم عيد ميلادها الفعلي يوم الأربعاء 21 أكتوبر- تشرين الأول بهدف الترويج لخط مجموعة مستحضرات تجميل جديدة تابعة لها ستطلقها يوم عيد ميلادها للبيع الإلكتروني،وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.



حيث تستعد كيم كارداشيان لبلوغها سن الـ 40 عاماً يوم الأربعاء 21 أكتوبر – تشرين الأول الجاري،وهو يوم هام وكبير بالنسبة لها،وبهذا اليوم ستطلق مجموعة ماكياج جديدة تحمل علامتها التجارية الخاصة بها.



ففي الساعة العاشرة و46 دقيقة صباح يوم الأربعاء 21 أكتوبر- تشرين الأول سيتم إطلاق مجموعة مستحضرات التجميل الجديدة ،وهو نفس تاريخ وتوقيت ميلاد كيم كارداشيان الحقيقي.



سترجىء الحفل بعيد ميلادها الـ40 الكبير إلى عيد ميلادها الـ41

كيم كارداشيان



وكانت نجمة الواقع التلفزيونية كيم كارداشيان تأمل في إقامة حفلة عيد ميلاد كبيرة تجمع من خلالها عائلة كارداشيان عند بلوغها عامها الـ40،لكن جائحة فيروس كورونا المستمرة أفسدت كل خططها.

وقالت كيم كارداشيان لموقع "غراسيا": "قمت بوضع تصورات إفتراضية لعيد ميلادي الـ40 ،لا أريد أن أضيع عيد ميلادي في حفلة لي مع 5 أشخاص.



أريد أن يكون عيد ميلادي الـ40 شيئاً، لذا أفكر بأنه ربما أستطيع الاحتفال به في العام المقبل،ويمكنني الاحتفال به في عيد ميلادي الـ41 ،لا يزال بإمكاننا تسميته الـ40 ،أليس كذلك"؟



ليست خائفة من تقدمها في العمر



وأضافت كيم كارداشيان التي تواجه صعوبات كثيرة في زواجها من مغني الراب كانيي ويست "43 عاماً" المصاب بمرض ثنائي القطب النفسي إنها ليست خائفة من تقدمها في العمر،وقالت: "إنني أفعل ما بوسعي لأحاول أن أشعر بالشباب أو لأبدو بطريقة معينة".

وتابعت: "لكني فخورة بأن أطفالي أوصلوني إلى هنا،وإلى سنة أخرى".