دعم الفنان محمد الشرنوبي ، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في الاستمرار بمنصبه والتراجع عن قرار الاستقالة .
وكتب الشرنوبي عبر خاصية القصص القصيرة علي موقع التواصل الإ جتماعي إنستجرام قائلًا:" أنتضهر لينا كلنا ك ممثلين في كل مكان وقصاد اي حد ومفيش حد هيعرف يشيل المسئولية دي مكان حضرتك يا دكتور، كلنا بنطلب من حضرتك التراجع عن قرار الإستقالة عشان كلنا محتاجين لوقفتك اللي كنت بتعملها من غيرما حد يطلبها حتي "
جاء ذلك بعد تردد الأنباء خلال الأيام القلية الماضية حول استقالة الدكتور أشرف زكي ، بسبب الظروف الصحية التي عانى منها مؤخرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشرنوبي لـ " نقيب الممثلين "محدش هيعرف يشيل المسئولية دي مكانك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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