محمد سامي يستعد لتصوير أولى مشاهد "العميل صفر"

يستعد المخرج محمد سامى لبدء تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "العميل صفر" يوم السبت المقبل الموافق 24 أكتوبر، من بطولته النجمان أكرم حسني ونيللي كريم.
فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسني وسيناريو وحوار وائل عبدالله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومىفؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عزالعرب وعدد آخر من الفنانين.
ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما الحملة الدعائية بعنوان "أبوشنب" للتوعية بتحديد النسل والتى حققتنجاحًا كبيرًا.
وفى سياق آخر، يعمل المخرج محمد سامي على التحضير لمسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يكتبه ويخرجه، والذي من المقرر عرضه فى شهر رمضان 2021، من بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ويشاركهما البطولة مى عمر، أحمد السعدنى، نرمين الفقى، فردوس عبد الحميد، ادوارد، احمد مالك، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.
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