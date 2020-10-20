الخميس .. الطوق و الأسورة على مسرح الطليعة

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح :"إن عرض "الطوق و الأسورة" من إنتاج الفرقة يقدم ابتداء من الخميس المقبل في تمام السابعة مساء على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبدالصبور؛ إذ يقدم العرض يوميًا ماعدا الثلاثاء و لمدة أسبوعين".

"الطوق و الأسورة" تدور أحداثه في صعيد مصر؛ إذ يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر و

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تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،نورهان أبو سريع ، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبدالمنعم ، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.



جدير بالذكر أن "الطوق و الأسورة " هو العرض حاصد الجوائز في المهرجانات العربية والدولية لعام ٢٠١٩؛ إذ حصل العرض على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي عام ٢٠١٩؛ لتصبح أول جائزة لعرض مصري في هذا المهرجان، كما حصل في شهر ديسمبر الماضي على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس.



