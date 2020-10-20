الخميس .. الطوق و الأسورة على مسرح الطليعة

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح :"إن عرض "الطوق و الأسورة" من إنتاج الفرقة يقدم ابتداء من الخميس المقبل في تمام السابعة مساء على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبدالصبور؛ إذ يقدم العرض يوميًا ماعدا الثلاثاء و لمدة أسبوعين".
"الطوق و الأسورة" تدور أحداثه في صعيد مصر؛ إذ يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر و
جدير بالذكر أن "الطوق و الأسورة " هو العرض حاصد الجوائز في المهرجانات العربية والدولية لعام ٢٠١٩؛ إذ حصل العرض على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي عام ٢٠١٩؛ لتصبح أول جائزة لعرض مصري في هذا المهرجان، كما حصل في شهر ديسمبر الماضي على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس.
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