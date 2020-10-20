سارة التونسي وجه يخطف قلوب الجماهير

تصدر الفنانة سارة التونسي مؤشرات البحث العالمية جوجل، بعد أن أعربت عن سعادتها من ردود الفعل التى تلقتها على مسلسل "ب 100 وش"، على الرغم من رفضها للدور الذي قدمته في البداية، ولكن اتحكى لها من المخرجة كاملة أبو ذكرى ووافقت على الفور.

قالت الفنانة سارة التونسي، خلال لقاءها بالإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة إنها خريجة كلية صحافة وإعلام من تونس، وبعدها درست في إسبانيا واشتركت في مسابقة ملكة جمال تونس عام 2017، وبعدها حصلت على لقب ملكة جمال العرب فى نفس العام، وقررت العيش والاستقرار في مصر.

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كانت أول تجربة لسارة التونسى فى التمثيل، في إسبانيا من خلال ‏المشاركة فى فيلم قصير يحمل عنوان "بحبك" وعندما رأى والدها الفيلم قال ‏لها "أنتى مينفعش متمثليش" وهذه الجملة أسعدتها، وقررت بعدها الاستمرار ‏فى التمثيل – بحسب تصريحاتها في برنامج ‏on set‏ والذى تقدمة ‏الإعلامية شيرين حمدى.

وأضافت أن أول أعمالها الدرامية كانت من خلال مسلسل حكايتى، التي قدمته مع الفنانة ياسمين صبرى، وجسدت من خلاله دور والدتها، مضيفة أنها تبحث دائما عن تقديم الأفضل فى اختيارها للأدوار.. وشاركت الفنانة سارة التونسى في موسم رمضان الماضى في مسلسلين "100 وش" و"ليالينا 80" .

سارة التونسى ملكة جمال العرب لعام 2017، اسمها الحقيقى سهير، لكن ‏بعد أن جاءت إلى مصر وجدت أن

اسم سهير "قديم" إلى حد ما فاختارت ‏لنفسها اسم سارة. ودرست "التونسى" إعلام وحصلت على الشهادة من ‏إسبانيا.‏

في السطور التالية نعرض لكم أبرز 7 معلومات عن الفنانة سارة التونسي:

-سارة التونسي حصلت على لقب ملكة جمال تونس والعالم العربي في 2017.

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- سارة اسمها الحقيقى سهير.

-هي ابنة الفنان محمد الغضاب.

-اختارت والدتها اسم سهير بسبب حبها لشخصية الفنانة الراحلة شادية في فيلم "معبودة الجماهير".

-درست في تونس علوم الإعلام والاتصال وحصلت على منحة في أسبانيا، وهناك شاركت في أول دور لها في فيلم أسباني قصير يحمل اسم "أحبك".

-بدأت سارة التونسي مشوارها الفني في مصر بتقديم فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف الذي قدمها للجمهور المصري.

- وفي 2019 قدمت دور "صوفيا" أم ياسمين صبري في مسلسل "حكايتي"..

-بدأت سارة التونسي مشوارها الفني في مصر بتقديم فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف الذي قدمها للجمهور المصري.

- وفي 2019 قدمت دور "صوفيا" أم ياسمين صبري في مسلسل "حكايتي"..