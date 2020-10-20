يسرا تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

حلت النجمة يسرا ضيفة على برنامج "It's Show Time" مع الإعلامية مها الصغير، والمذاع عبر شاشة CBC.

وقالت "يسرا" خلال لقائها في برنامج "It's Show time" عن اللمسات التجميلية التي خضعت لها، حيث قائلت: "إنه لا يوجد امرأة تحب أن تكبر في السن، لكنها ضد كثرة العمليات التجميلية التي تغير في ملامح النساء".

وأضافت: أن بعض الفتيات يبدأن في إجراء عمليات التجميل في منتصف العشرينات.

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وكشفت، أنها تجري عمليات حقن بالبوتوكس وفيتامينات للبشرة، لكنها ضد أي عملية تجميلية تغير ملامحها وشكلها الذي عرفها به الجمهور.



وصرحت، أن يوسف شاهين وصفها بأن عيونها دائما تحمل الحزن بداخلها، وجعل خالد النبوي يقول لها تلك العبارة ضمن أحد مشاهد

فيلم المهاجر، مؤكدة أنها عندما تضع رموش صناعية تخفي ذلك الحزن، وأنها غير خالية من الحزن وأن أسباب فرحتها سابقًا لم تعد متاحة الآن.

يذكر أن، النجمة يسرا مانت قد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، من خلال مسلسل "خيانة عهد"، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان وهنادي مهنى، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل - العدل جروب وإخراج سامح عبد العزيز.