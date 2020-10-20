أصالة تهنيء الملحن سهم بعيد ميلاده

هنأت الفنانة أصالة، الملحن السعودي سهم، بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". قدمت أصالة تهانيها، قائلة:"كلّ سنة وسهم الغالي على قلوب كلّ من تعامل معه وكلّ منّ عرفه وكلّ منّ استمع لموسيقاه العبقريّه بخير وصحّة وعافيه ونجاح". كلّ من تعامل معه وكلّ منّ عرفه وكلّ منّ استمع لموسيقاه العبقريّه بخير وصحّة وعافيه ونجاح". يذكر أن أصالة قد طرحت أخيرًا، أحدث ألبوماتها الخليجية "لاتستسلم"، والذي ضم 20 أغنية، منهم"اشتقتلك، نظرتي، وش كنت أقول، ماقدرت أنطق، والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى عدد من التطبيقات الموسيقية الشهيرة. Advertisements

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