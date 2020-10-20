فيديو.. كريم عبد العزيز يعرب عن سعاته بالاختيار2 .. ويكشف عن أعماله الجديدة

يستعد النجم كريم عبد العزيز لطرح أحدث افلامه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" خلال دور العرض السينمائية، في عطله نصف العام لدراسي، بداية 2021.

وأعرب "كريم" عن سعادته بالفيلم، في تصريحات لبرنامج "MBC Trending" ، معترفاً بوجود نوع من السرقة لاسم الفيلم من فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" الذي أخرجه والده محمد عبد العزيز سنة 1978.

وقال، أنه استأذن والده قبل اختيار اسم فيلمه الجديد يتشابه في الخط الاجتماعي الخاص بالزواج والطلاق مع فيلم "العض يذهب للمأذون مرتين"، الذي لعب دور البطولة فيه عادل إمام ونور الشريف وسمير غانم وميرفت أمين ولبلبة، فيما يشترك مع كريم في بطولة "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" كلا من ماجد

الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، غادة عادل، وهو من إخراج أحمد الجندي.

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وأعلن خلال التصريحات، إستعداده لبدء تصوير مسلسل "الاختيار 2" والذي من المقرر عرضه في رمضان 2021، معبراً عن سعادته بالتعاون مع أحمد مكي في بطولة العمل، خاصة أن قصة المسلسل تعطي مساحة متوازنة لكلاهما للتألق.

وأضاف النجم كريم عبد العزيز أنه يستعد كذلك لتصوير فيلم "كيرة والجن" مع أحمد عز، متوقعاً أن يستغرق فترة طويلة قبل الإنتهاء منه.