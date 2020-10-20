السبت.. لقاء تلفزيوني جريء لـ راغب علامة

أعلن الفنان راغب علامة، عن ظهرو تلفزيوني جديد له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر راغب برومو من البرنامج، وعلق عليه قائلاً:"طول عمري بحكي بصراحةو شفافيّة،وبالرغم من همومنا الكبيرة بيبقى عنا أمل نعيش عليه
انتظروا لقائي الصريح بمواضيع عديدة وبمواقفي الجريئة السبت ٢٤ اكتوبر الساعة ١٠:٤٠ بتوقيت بيروت على شاشة قناة الجديد مع الإعلامي علي ياسين ".
يذكر أن راغب قد طرح مؤخراً أغنية "انتوا أملنا"، التي حققت أكثر من 300 ألف مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:نزار فرنسيس ألحان:جان ماري رياشي.
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. طول عمري بحكي بصراحة و شفافيّة، وبالرغم من همومنا الكبيرة بيبقى عنا أمل نعيش عليه 🙏🏻🙏🏻 انتظروا لقائي الصريح بمواضيع عديدة وبمواقفي الجريئة السبت ٢٤ اكتوبر الساعة ١٠:٤٠ بتوقيت #بيروت على شاشة #قناة_الجديد مع الإعلامي علي ياسين 😍😎 #راغب_علامة @aljadeed @ali_yassine_official
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