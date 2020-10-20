"المؤسس عثمان": بوراك أوزجيفيت يشارك معجبيه على انستجرام بصور من الموسم الثاني

رنا صلاح الدين - أبهر النجم التركي بوراك أوزجيفيت، الذي يصور الدور الرئيسي في المسلسل الدرامي التاريخي "المؤسس عثمان"، معجبيه بصور من وراء الكواليس للحلقة الجديدة من الدراما التاريخية الشهيرة.

في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، نشر بوراك سلسلة من الصور وكتب باللغة التركية مُعلقًا، "لم الشمل المتوقع يحدث: شوق عثمان بك قد انتهى! "

سيتم بث الحلقة الثلاثون من الموسم الثاني من المؤسس عثمان يوم الأربعاء. كما يُشار إلى أن الحلقة الأولى من الموسم الثاني كانت قد حطمت جميع الأرقام القياسية.

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يذكر أن مسلسل "المؤسس عثمان" بطولة بوراك أوزجيفيت والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونمز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشينالذي.

وتشير تقارير أن تعاقد أوزجيفيت بالمسلسل يمتد لخمس مواسم، يجسد فيها شخصية عثمان المؤسس الأول للإمبراطورية العثمانية.

كما يأتي المسلسل استكمالًا لمسلسل "​قيامة أرطغرل​"، والد عثمان، الذي عُرض على قناة "تي آر تي" الحكومية التركية، التي أبرزت دور أرطغرل في تمهيد الطريق لولده لتأسيس آخر الإمبراطوريات الإسلامية.