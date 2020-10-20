هاري وميغان بمنزلهما في سانتا باربرا.. قصر لا مثيل له وفواتير تقصم ظهر العائلة المالكة

رنا صلاح الدين - يشعر الخبراء بالقلق إزاء مسكن الأمير هاري وميجان ماركل الجديد في سانتا باربرا، فضلًا عن تكاليف صيانة المنزل الفخم المذهلة.

يغطي المنزل الفخم الذي تبلغ مساحته 14، 563 قدمًا مربعًا أكثر من 5.4 فدانًا ويأتي مع خطة رهن عقاري بقيمة 480، 000 دولار سنويًا، وكل ذلك في حي مونتيسيتو الراقي.

في حين أن تكاليف صيانة القصر الضخم يمكن أن تسبب تبددًا في جيوب أي شخص، فإن تكاليفه الإضافية من المؤكد أنها ستترك العائلة المالكة تلهث وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة ديلي ميل.

فيما بينت شركة SmartAsset للتكنولوجيا المالية مؤخرا إلى الفواتير الشهرية المحتملة للزوجين، وادعت أن تكاليف المرافق العامة الخاصة بهم قد تصل إلى ما يقرب من 24، 000 دولار، في حين أن تكاليف الأمن قد تتضاعف مقتربة من 3.3 مليون دولار.

Advertisements

قد أشارت تقارير، أن مالكي المنزل الأصليين، قد استغرقوا ما يقرب من خمس سنوات لبنائه. وهو يشمل مكتبة مزينة بالكامل، وسبا، ومكتب، وصالة العاب رياضية ساونا جافة ورطبة، وغرفة ألعاب، ومسرح، وأروقة، مرآب سيارات.

وتشير التقديرات إلى أن جميع هذه المرافق تكلف الزوجين ما مجموعه 4.4 مليون سنويا. مع 480، 000 دولار قادمة من خطة الرهن العقاري الشهرية، إلى 68، 000 دولار القادمة في الضرائب السنوية و300، 000 دولار في تكاليف الموظفين.

هاري