كيم كارداشيان تسوي دعوى قضائية بالملايين ضد حارسها الشخصي بـ"سطو باريس"

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رنا صلاح الدين - وصلت كيم كارداشيان أخيرًا إلى تسوية ضد حارسها الشخصي السابق الذي فشل في حمايتها خلال عملية سطو استهدفتها خلال إقامتها في باريس عام 2016.
يقال إن الدعوى القضائية التي تبلغ قيمتها 6.1 مليون دولار تمت كصفقة خارج المحكمة مع شركتي اللتين يتبعهما حارسها الشخصي العملاق باسكال دوفير، وهما Protect Security وشركة Balali Investments Inc.
ووفقا لتقرير لصحيفة ذا صن، فقد اتفق الطرفان على هذه التسوية قبل أن ترى تدخل المسالة إلى نفق المحكمة، ومع ذلك، فقد استغرقت عدة سنوات. وجاء في وثائق المحكمة التي حصلت عليها الصحيفة اليومية: "يبلغ محامي المدعي المحكمة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق تسوية وينتظران توقيع المدعى عليه للمضي قدما".
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