شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواي تزيل الستار عن ملامح فيلمها الجديد The Witches من وراء الكواليس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمي آن هاثاواي عن كواليس استعداداتها لفيلمها الجديد The Witches المقرر طرحه الخميس المقبل الموافق 22 أكتوبر الجاري، ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تظهر من خلاله وراء الكواليس.

وظهرت هاثاواي في الفيديو الذي نشرته وهي تختار الوان الشعر الذي ستضعه على رأسها في أحداث الفيلم التي ستجسد فيه شخصية أوكتافيا سبنسر.

وأطلق صناع الفيلم التريلر الدعائي ومنحت شركة "Warner Bros" الجمهور نظرة سريعة على ما يمكن توقعه من أحداث في الفيلم من خلال البرمو الدعائي، ويبدومن خلاله مغامرة مخيفة ومثيرة، حيث أظهر صبيًا صغيرًا يُدعى لوك (جاهزير كاديم برونو) وجدته (أوكتافيا سبنسر) ينطلقان للإقامة في فندق كبير، فيما استولت عليه عصابة من السحرة تهدف إلى تحويل جميع أطفال العالم إلى فئران.

واستناداً إلى رواية كاتب قصص الاطفال الشهير Roald Dahl والتي تحمل نفس الاسم، التي طرحت عام 1973 يدور الفيلم حول فتى يبلغ من العمر 7 أعوام وله علاقة بالسحر الحقيقي، الفيلم يدور في إطار كوميديا ومغامرات عائلي، وكانت قد قدمت شركة وارنر براذرز فيلما مقتبسا عن الرواية من قبل ف عام 1990، ولعبت أنجيليكا هيوستن إحدى الشخصيات الرئيسية