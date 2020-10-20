شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير: أنا من متابعى التليفزيون المصرى لأنه الأصل والأساس والمتحث باسم البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب سعد الصغير إن التليفزيون المصري هو الأصل والأساس لأنه المتحدث الرسمي باسم البلد وأنا شخصيًا من هواة مشاهدته بالشكل الجديد الذى ظهر من خلاله في الفترة الأخيرة .

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سعيد بالتطور الأخير الذى شهده التليفزيون المصرى والجهود المبذولة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتليفزيون المصرى هو الذى تربينا عليه، فهو الأصل وبالتوفيق لكل العاملين فيه"، وسعيد بالجودة التي شاهدتها بعد التطوير، ومتابع للبرامج الذى يقدمها من ضمنها "التاسعة".

وأشار المطرب سعد الصغير أن عودة التليفزيون المصرى إلى سابق عهده هي الأمنية التي راودت الكثير بالإضافة إلى أن عودته بهذا التطوير أعطى فرصة لجميع البلاد باعتباره أهم منصة على مستوى العالم العربى، متمنيا أن تكتمل كل عناصر النجاح فى تليفزيون بلدنا، لأنه المتحدث الرسمى باسم البلد .

وطرح المطرب سعد الصغير مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "برة برة" وهى من كلمات وائل رياض وألحان عصام اسماعيل وتوزيع إسلام شيتوس وفكرة نجله محمود سعد الصغير الذى ظهر فى مشاهد من الكليب.

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وتقول كلمات الأغنية "برة برة من حياتى برة، أنت كنت برة وطلعت برة برة، أهون عليك وحياة عينيك عزة نفس عليا أغلى من الدنيا دى، أعيش حياتى بعدك مش يبكينى بعدك بطل شغل عيال أنت طلعت شمال".

ونافس سعد الصغير فى سباق دراما رمضان المنقضى بمسلسل "ولاد إمبابة" وشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر ولطفى لبيب وأحمد شيبة وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى.

وشارك سعد الصغير مؤخراً فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى أحد عروض مسرح مصر.