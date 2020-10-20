نصيحة شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

رنا صلاح الدين - بعد وفاة الفنان محمود ياسين، حرصت الفنانة نجلاء فتحي على تعزية زوجته الفنانة شهيرة وأسرة الفنان الراحل، من خلال مكالمة هاتفية، وذلك بحسب مصادر صحفية

نجلاء أبلغت شهية رغبتها في زيارتهم بمنزلهم لتعزيتهم، لكن شهيرة رفضت ونصحتها بعدم المجيء خوفاً على صحتها ، خاصة أنها تعاني من نقص في مناعتها، وهو ما يجعلها معرضة للإصابة بفيروس "كورونا" بشكل كبير.

يذكر أن الفنانة المصرية نجلاء فتحي كانت قد عانت من مرض صدفية العظام، وهو مرض نادر استلزم علاجها خارج مصر، وسافرت للخارج للعلاج منه مع زوجها الراحل الإعلامي حمدي قنديل.

وكانت نجلاء فتحي قد شاركت محمود ياسين في الكثير من الأفلام السينمائية ، منها: "الشريدة، امرأة مطلقة، اذكريني، لا يا من كنت حبيبي، أنف وثلاث عيون"، وغيرها من الأعمال.