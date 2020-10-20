كريس جينر: هذا هو سبب إنهاء برنامجها KUWTK

رنا صلاح الدين - اعتبرت نجمة برامج الواقع الأمريكية، كريس جينر منصات التواصل الاجتماعي، هي الجاني الحقيقي الذي تسبب في إلغاء ووقف تصوير برنامجها الأشهر "مواكبة كارداشيان" بعد امتداده لـ 20 موسم.

تدعي الأم للعائلة الامريكية المعروفة أن وسائل التواصل الاجتماعي وفرت للمعجبين القدرة على الاطلاع على كل جديد لحظة بلحظة في الوقت الفعلي، وبالتالي ساهمت في سقوط KUWTK.

ووفقًا لـ أحدى التقارير التي نقلت عن كريس قولها: "عندما بدأنا لأول مرة البرنامج، لم يكن هناك أنستجرام أو سناب شات أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. لقد تغير العالم. الآن هناك الكثير، ولم يعد المشاهد بحاجة الى الانتظار ثلاثة أو أربعة أشهر لمشاهدة حلقة. يمكنه الحصول على كل المعلومات التي يريد أي شخص معرفتها في الوقت الحقيقي".

وفي الوقت الذي أقرت فيه كريس بأن وسائل التواصل الاجتماعي قد ساعدت في سقوط العرض، لكنها عادت وقالت أيضًا المنصات سمحت لبناتها للترويج لأعمالهن والانخراط مع معجبيهن.

واختتمت كلمتها قائلة: "لم نتوقف مهنيًا، ولكن فقط لنعرف ما هي خطواتنا التالية. لقد قمنا بشوط رائع وممتنون للغاية لكل لحظة وكل من نعمل معه".