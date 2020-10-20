بالصور.. أحمد شيبة يحتفل بخطوبة ابنته بحضور عدوية وعبدالباسط ونجوم الغناء الشعبي

رنا صلاح الدين - احتفل المطرب الشعبي أحمد شيبة، بخطوبة ابنته "هاجر"، في حفل ضخم بحضور عدد كبير من نجوم الغناء الشعبي.

وكان من أبرز الحضور الفنان الكبير أحمد عدوية وابنه الفنان محمد عدوية، والفنان عبدالباسط حمودة، والفنان سعد الصغير، ونادر أبو الليف.

كما حضر أيضا محمود الليثي، وسامح يسري، وحسن شاكوش، وحمو بيكا، وإسماعيل الليثي، وحمادة مجدي، والفنانة رحاب الجمل، وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال أحمد شيبة كانت أغنية دويتومع أمينة بعنوان "خليك في البيت"، وهي من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، وإخراج هيثم عنتر، وظهر عدد من الممثلين في الكليب، منهم أحمد بدير، وكمال أبورية، ومها أحمد، وأحمد ماهر.

وكان شيبة قد شارك في شهر رمضان الماضي بأغنية تتر مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وأنعام سالوسة، والأغنية من كلمات رضا المصرى، ألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم.