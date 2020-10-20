ما خطط كيم كارداشيان الخاصة للاحتفال بعيد ميلادها الأربعين؟

رنا صلاح الدين - لدى نجمة الواقع كيم كارداشيان، التي ستبلغ من العمر 40 عامًا يوم الأربعاء، خطة خاصة للاحتفال بعيد ميلادها حيث يقال إنها ستطير مع عائلتها وأصدقائها إلى جزيرة خاصة للاحتفال بذلك اليوم.

نجمة "مواكبة كارداشيان" قد حجزت جزيرة استوائية خاصة فاخرة لحفل عيد ميلادها المنتظر في منطقة البحر الكاريبي. بحسب تقارير عدة.

وادعت إحدى وسائل الإعلام نقلا عن مصدر أن الضيوف قد تم اختبارهم بالفعل لفيروس كورونا لضمان سلامة كل من كان في الرحلة.

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كما ابتهجت الوسيلة الإعلامية بقائمة عيد ميلاد كيم الحصرية، بما في ذلك زوجها كاني ويست، والأخوات كلوي، وكورتني، وكايلي، وكيندال، ووالدتها كريس جينر. كما تمت دعوة عدد من أصدقائها، بما في ذلك جوناثان "فودغود" شيبان.

وذكرت أيضا أنه تم إبلاغ جميع الضيوف ليكونوا مستعدين لرحلة عيد ميلاد خاصة. فيما جرى الاحتفاظ بالوجهة بدقة في طي الكتمان لأسباب تتعلق بالخصوصية، ولكن هذا ما يمنع الجميع من بذل التوقعات.

كما تتأرجح التكهنات من جزيرة نيكر التابعة لريتشارد برانسون، والتي لا يمكن أن تستغرق سوى 22 ضيفًا، أو جزيرة كامامام كاي، الخاصة في جزر البهاما حيث احتفلت سيرينا ويليامز، صديقة كيم المقربة، بشهر العسل مع مؤسس ريديت اليكسيس أوهانيان في عام 2017.