إلهام شاهين تكشف لـ"الخليج 365" عن عودتها للدراما التلفزيونية ومنافستها في رمضان المقبل

رنا صلاح الدين - قررت الفنانة إلهام شاهين العودة للدراما من جديد، وذلك بعد فترة غياب استمرت 4 أعوام، منذ أن قدمت الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية"، التي نافست به في المارثون الرمضاني لعام 2016.

وقالت الفنانة إلهام شاهين في تصريح خاص لموقع الخليج 365، إنها عرض عليها مؤخرا المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك من خلال مسلسل يحمل عنوان "قلبي بحبك يا دنيا".

وأوضحت إلهام شاهين إن مسلسل "قلبي بحبك يا دنيا" يعد الجزء الثاني من فيلمها "يا دنيا يا غرامي"، التي سبقت وقدمته في عام 1996، وتعاونت فيه مع كلا من الفنانين، ليلى علوي، وهالة صدقي، وهشام سليم، والراحل حسين الإمام، والراحلة ماجدة الخطيب، وآخرين، ومن تأليف محمد حلمي هلال، ومن إخراج مجدي أحمد علي.

وأضافت وأكدت إلهام شاهين إنها لديها مسلسل درامي أخر، ستتعاون خلاله مع المخرجة كاملة أبو ذكري، ولكنها رفضت الإفصاح عن أيا من تفاصيله، مشيرة إلى إن العمل مازال في مرحلة التحضير.

يذكر إن الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية" شارك في بطولته إلى جوار الفنانة إلهام شاهين كلا من الفنانين، هشام سليم، وصفية العمري، ومحمد رياض، وحنان شوقي، وإنعام سالوسة، وسامح الصريطي، ودرة، ومحمد عبدالحافظ، وجمال عبدالناصر، وعايدة رياض، وآخرين، وهذا الجزء من تأليف عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.