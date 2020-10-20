نوال الزغبي توعد جمهورها بهذا الشئ: "أنا متحمسة"

رنا صلاح الدين - تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وشوقت نوال، جمهورها للعمل الجديد، حيث كتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة... بس بوعدكن إنو بأقرب وقت رح تسمعوا شى جديد... وانا متحمسة اكتر منكن".

نوال الزغبي

على جانب آخر تعرضت نوال للعديد من الانتقادات بسبب أنها استخدمت برنامج الفوتوشوب في هذه الصورة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة منقسمة إلى جزئين الأولى الأصلية والثانية التي نشرتها الفنانة، وحرصوا على عمل مقارنة بينها.

وبعد نشر نوال هذه الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، تلقت العديد من التعليقات متسآلين عن سبب لجؤها لتعديل الصورة على طريقة الفوتوشوب، حيث جاءت التعليقات كالتالي:"ليه الفوتوشوب، كنتي نزلي الصورة الاصلية عالاقل، انا بحبك بس ليش الفوتوشوب".