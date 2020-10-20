صديقة براد بيت بإطلالة جذابة على انستجرام.. هل تلفت انتباهه؟

رنا صلاح الدين - بأناقة لافتة، ظهرت عارضة الأزياء الجميلة وصديقة النجم براد بيت، نيكول بوتورالسكي، التي يشاع عنها أنها بعلاقة عاطفية جديدة معه؛ بإطلالة جذابة ذلك ضمن نشطها القوي على وسائل التواصل الاجتماعي منذ ظهورها مع نجم هوليوود، حيث شاركت لقطات مذهلة لنفسها على إنستجرام

شاركت عارضة الأزياء البالغة من العمر 27 عامًا صورة جميلة من عطلة نهاية أسبوع على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي العالمي للصور والفيديوهات، وهي ترتدي معطف جلدي وسط منظر طبيعي موفور الخضرة.

أشارت تقارير سابقة أن علاقة عارضة الأزياء والموديل الالمانية مع براد بيت، قد خرجت للعلن، بعد التقاط المصورين صورة لهما معا بينما كان في طريقهما إلى مكان رومانسي.

في السياق، تشير تقارير متداولة أن نيكول التي وصفتها أقلام بأنها مزيج ينصهر فيه جمال كل من جمال أنجلينا جولي وجينيفر أنيستون تلك المرأتين اللتين ارتبطا بهما بيت، بعلاقة مفتوحة مع صاحب مطعم يبلغ من العمر 65 عامًا، وبأنها تواعد براد، 56 عامًا، منذ الصيف الماضي.