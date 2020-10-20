صورة.. عرض مسلسل "أبلة فاهيتا" في هذا الموعد

رنا صلاح الدين - حددت الشركة المنتجة لمسلسل الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، موعد لعرض العمل، حيث قامت بنشر صورة من كواليس العمل عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأعلنت عن موعد العرض، الذي أصبح من المقرر أن يكون في النصف الأول من عام 2021 المقبل، كما أوضحت الشركة إن العمل سيحمل أسم "دراما كوين"، وأن أبطاله هما، أبلة فاهيتا وأولادها كارو وبودي.

أبلة فاهيتا

مسلسل "دراما كوين" يشارك في بطولته إلى جوار أبلة فاهيتا وأبنائها كلا من الفنانين، باسم سمرة، ودنيا ماهر، وأسامة عبد الله، وتنتجه نتفليكس، والعمل يقدم في 6 حلقات، وتدور أحداثه حول مغامرات "أبلة فاهيتا" النجمة اللامعة التى سطع نورها بين الجماهير العربية، ولكن انقلب حالها رأسا على عقب بعد أن وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع، ويعد هذا العمل أولى أعمال "أبلة فاهيتا" في الدراما، بعد أن ذاع صيتها في البرامج التلفزيونية.

يذكر أن أبلة فاهيا قدمت برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر شاشة قناة on tv، ونالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من البرنامج، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏