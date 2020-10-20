شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يمازح كرم جابر بمهرجان "إخواتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان على ربيع، جمهوره بفيديو طريف له مع الكابتن كرم جابر البطل الأولمبى في المصارعة من مسلسل "لهفة"، وأضاف عليه أغنية مهرجان "أخواتى"، وكتب على الفيديو قائلا: "واحدة بروليه كدة يا كابتن كرم آمال فين الميدالية أقسم بالله كان سايبني وأنا اللي بعمل الحركة وظهري اتقطم ما شاء الله عليك يا بطل العالم".

وآخر أعمال الفنان على ربيع فيلم "الخطة العايمة" ومن بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.

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يشار أن صناع فيلم "الخطة العامية" قاموا بتغيير اسمه إلى "الخطة العايمة" باستبدال حرفين فقط، حيث تم طرح الأفيش الرسمى بالاسم الجديد وذلك بعدما تم طرح نفس الأفيش باسم "الخطة العامية" قبل أسبوع، ليجدوا غضبا من الكاتب عمر طاهر الذى أعلن عن وجود مشروع سينمائى معلن عنه يجمعه بالنجم محمد هنيدى ويحمل نفس الاسم.

وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك ويتم الاستعانة بشخصين مكفوفين للعملية، ومع تتابع الأحداث تقع العديد فى المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.