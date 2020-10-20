شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاون DaBaby بسرية مع جاستين بيبر على عدد من الأغنيات؟ اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجو الراب العالمى دابابى "DaBaby" كشف واحدة من الأسرار التى اسعدت قطاعا كبيرا من محبى وعشاقى الموسيقى والغناء حول العالم، وذلك بعد أن سأله أحدى المعجبين حول إمكانية تعاونه مع المغنى الشهير جاستين بيبر.

سأل أحد المعجبين نجم أغنية "Find My Way" من خلال صفحته الخاصة على التواصل الاجتماعى الشهير "Twitter" ليفاجئه بأنه عمل بالفعل مع بيبر البالغ من العمر -26 عامًا- فى عدد من الأعمال الغنائي، وهو الخبر الذى فاجأ الكثيرين حيث لم يظهر الثنائى معًا خلال الفترة الماضية حتى تبدأ التكهنات لكن على العكس فضل النجمين أن يكون التعاون سريًا لتكون مفاجأة للعالم.

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وكانت تغريده دابابى مصحوبة برمز تعبيرى "ايموجى" يصور وجها يضع بإصبعه على فمه تلميحًا إلى التزام الصمت.

يذكر أن مغنى الراب الأمريكى DaBaby البالغ من العمر الـ28 عامًا شارك مؤخرا النجمة العالمية دوا ليبا هو كليب للريميكس الجديد لأغنيتهاLevitating" " وكان تقديم دوا ليبا لـ لأغنيتها "Levitating" مع مغنى الرابDaBaby، هو ثانى ريميكس رسمى تقدمه دوا ليبا لـ"Levitating"، حيث كان الريمكس الأول بالتعاون مع ايقونتى الموسيقى والغناء مادونا وميسى إليوت.