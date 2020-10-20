شكرا لقرائتكم خبر عن سام سميث يستعد للمشاركة بحفل "MTV Europe Music Awards".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم العالمى سام سميث فى تقديم استعراضات غنائية راقصة بحفل " MTV Europe Music Awards " لعام 2020 و المقرر إقامته فى شهر نوفمبر المقبل، وهو واحد من أهم الاحداث الفنية الموسيقية فى العالم، حيث يمتلك سام البالغ من العمر ( 28 عام ) شعبية كبيرة حول العالم.

ويتوقع بعض عشاقى ومحبى سام سميث أن الأغنية التى سيقدمها خلال حفل "MTV Europe Music Awards" هى أغنية "Diamonds" التى أطلقها مؤخرا وحققت نجاحا ملحوظا بين المعنيين بالموسيقى والغناء، وبتقديمها خلال الحفل سيزيد من فرص نجاحها حول العالم.

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وفقا لـ MTV، سيتم تصوير MTV EMA لعام 2020 من مواقع متعددة حول العالم، ومن المقرر أن يتم الكشف عن فنانين إضافيين، بالإضافة إلى مقدمين الحفل الذى سيقام شهر نوفمبر المقبل، وسيتم بث 2020 MTV EMAs لمدة ساعتين على مستوى العالم على MTV فى 180 دولة وإقليم.

يذكر أن سام سميث يستعد الآن لإطلاق ألبومه الغنائى الجديد، والذى يحمل عنوان "love goes"، وهو الخبر الذى أسعد قطاعا كبيرا من محبيه وعشاقه حول العالم، وتداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة، وأشار نجم الأوسكار الشهير إلى أن ألبوم "love goes" تمت كتابته على مدار العامين الماضيين، وحدد موعد رسمى لإطلاقه فى 30 أكتوبر.