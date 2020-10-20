شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يؤسس شركة لإنتاج ألبوماته الغنائية بعد انتهاء تعاقده مع شركته السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسس الفنان رامى جمال شركة خاصة لإنتاج ألبوماته الغنائية، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع شركة إنتاج ألبوماته السابقة، ويبدأ رامى بعد أيام قليلة طرح أولى أغنياته الجديدة، من إنتاج شركته الخاصة.

كان الفنان رامى جمال قد أعلن منذ يومين انتهاء تعاقده مع الشركة المنتجة لألبوماته الأخيرة، حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "النهاردة وبعد عشرة 8 سنين أقدر أقول لشركتى المنتجة لألبوماتى شكرًا على وجودكم فى مرحلة مهمة فى حياتى عملنا فيها أربع ألبومات، بسنة الحياة إن كل واحد لازم يخوض مرحلة وتجربة جديدة أتمنى لكم النجاح وتانى بشكركم فرد فرد وأشوفكم على خير".

ومن ناحية أخرى أول مرة تصل أغنيات المطرب رامى جمال إلى هذا الكم من المشاهدات على يوتيوب، حيث تخطت أغنيته "سقف"، 43 مليون مشاهدة منذ طرحها فى أول فبراير 2020، ويعتبر هذا الرقم هو الأعلى فى مشواره الغنائى الذى بدأ عام 2011 بألبوم "مليش دعوة بحد"، والذى كان من إنتاج مزيكا.

وخلال هذا المشوار تأتى أغنية "بحبهم كلهم"، والتى طرحت منذ سبعة أشهر فى المرتبة الثانية، حيث اقتربت من الوصول إلى 10 ملايين مشاهدة، ثم أغنية "مش ملاحظ حاجة"، التى وصلت إلى 3 ملايين مشاهدة، ثم أغنية "لقلبك سلام"، والتى وصلت إلى مليونى مشاهدة.

يذكر أن الفنان رامى جمال حرص على استطلاع رأى متابعيه لطرح أغنيته الجديدة التى انتهى منها هذه الأيام أم ينتظر لبعض الوقت لطرحها، وكتب رامى جمال، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "أنا بصراحة جاهز بالغنوة بس مش حاسس اليومين دول الوقت مناسب للنزول ولا أنتو شايفين إيه"، وانقسمت آراء متابعيه إلى فريقين؛ فريق يريده أن يطرح الأغنية هذه الأيام، والفريق الآخر طالبه بتأجيل طرحها لبعض الوقت.

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ووعد رامى جمهوره الفترة الماضية بطرح أغنية جديدة، حيث كتب عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام": "أغنية سينجل جديدة قريبا جدا.. أنا فى العادة مبحبش أنزل سينجل بس فى أغانى متستناش يا رب تعجبكم بقى".

وعكف المطرب رامى جمال على اختيار أغانى ألبومه الجديد، حيث يتواجد رامى فى أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، كما يتعاون من خلال ألبومه الجديد مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.

ومن الشعراء، يتعاون مع كل من الشاعر محمد عاطف، وأحمد المالكى، وجمال الخولى، وعمرو يحيى، أما الملحنون سامر أبو طالب، فضلا عن توليه ألحان عدد من الأغانى بنفسه، ومن الموزعين يتعاون رامى مع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم أواخر العام الحالى أو مطلع عام 2021.