شكرا لقرائتكم خبر عن The Batman يسير على خطى The lion King باستخدام نفس التقنيات الصوتية والمرئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن سير فيلم The Batman بطولة النجم العالمي روبرت باتيسون، على خطي مسلسل الإثارة الشهير The Mandalorian وفيلم The lion King الذي صدر 2019، بعد استخدامهم لنفس التقنيات الصوتية والمرئية في الفيلم القادم التي تم استخدامها في المسلسل، وذلك وفقًا لما نشره موقع "IGN".





وقد صرح روب بريدو المدير الإبداعي في شركة Industrial Light & Magic خلال مؤتمر VIEW، بأن فريق العمل في فيلم The Batman قد قام ببناء مواقع تصوير عملية مسبقًا في المملكة المتحدة، بتقنية LED لتمكين استخدام الإنتاج الافتراضي في تلك المشاهد المحددة.

يأتى هذا بعدما عمل جون فافرو في الموسم الأول من The Mandalorian، على إنشاء تقنية LED مع محرك Unreal والذي سمح بإنتاج تأثيرات بصرية في الوقت المحدد أثناء تصوير المشاهد المطلوبة، كما تم استخدام وحدة StageCraft لإنتاج فيلمThor: Love and Thunder.

Advertisements

وتأتي تلك التقنيات الجديدة التي يستخدمها القائمون على فيلم باتمان الجديد من أجل رفع كفاءة المشاهد القتالية التي سيخوضها باتينسون في الحبكة الدرامية الجديدة والتي ستظهر فيها Catwoman التي تشتهر بالسرعة القتالية، ومن المقرر استخدام تلك التنقيات الجديد بعد طلب من المخرج مات ريفز.

وعلى جانب آخر، أعلن السكان المحليين لمدينة ليفربول عن غضب شديد اتجاه فريق عمل Batman وبطل الفيلم روبرت باتينسون، وذلك بعدما ظهر فريق العمل يصور في شوارع المدينة بعد توقف لفترة طويلة بسبب إصابة بطل العمل بفيروس كورونا وتعرض بعض من طاقم الفيلم لفترة عزل صحي لمخالطتهم له في أماكن التصوير، وهذا ما أزعج السكان خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة.

وحسب موقع ديلي ميل رد فعل السكان كان عنيف خاصة وان فريق عمل الفيلم دخل المدينة في وجود أعلى مستوى من الإغلاق، وكانت قد رصدت عدسات المصورين ظهور النجم العالمي روبرت باتينسون في شوارع مدينة ليفربول لتصوير مشاهد فيلمه الجديد Batman الذي يقوم بإخراجه مات ريفز، وظهر باتينسون في الصور برفقة النجمة العالمية روي كرافتز التي ستقوم بتجسيد شخصية Catwoman، في الفيلم القادم، حيث ظهرا وهما يصوران مشهد جنائزي ضخم على سلالم قاعة سانت جورج في ليفربول.

وكانت قد قررت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن الشهير The Batman، تأجيل طرح الفيلم لشهر مارس عام 2022، بعد أن كان من المقرر عرضه في أكتوبر عام 2021